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Лукашенко предложил увеличить финансирование союзных программ

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По его словам, экономические, научные, гуманитарные и другие финансируемые программы нельзя сокращать.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил увеличить финансирование союзных программ. Об этом он заявил на встрече с государственным секретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым.

Глава государства отметил, что экономические, научные, гуманитарные и другие финансируемые программы нельзя сокращать. По его словам, необходимо увеличить финансирование, положив в основу актуальные принципы и направления в экономике.

То, что нужно сейчас нашим государствам, – и Беларуси, и России в том числе.

Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко призвал помочь уехавшим оппозиционерам, осознавшим свою ошибку.

Видео: Telegram / Пул Первого

Теги: александр лукашенко, президент белоруссии, союзные программы, финансирование
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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