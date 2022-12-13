Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил увеличить финансирование союзных программ. Об этом он заявил на встрече с государственным секретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым.
Глава государства отметил, что экономические, научные, гуманитарные и другие финансируемые программы нельзя сокращать. По его словам, необходимо увеличить финансирование, положив в основу актуальные принципы и направления в экономике.
То, что нужно сейчас нашим государствам, – и Беларуси, и России в том числе.
Александр Лукашенко, президент Белоруссии
Ранее Лукашенко призвал помочь уехавшим оппозиционерам, осознавшим свою ошибку.
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