По словам главы государства, власти должны сделать шаг навстречу этим людям.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал помочь уехавшим оппозиционерам, осознавшим свою ошибку. Об этом он заявил на выступлении в монастырском комплексе Свято-Елисаветинского женского монастыря.

По словам главы государства, власти должны сделать шаг навстречу этим людям. Лукашенко выразил уверенность в том, что среди сбежавших есть люди, которые поняли, что ошиблись и что они нигде не нужны, кроме своей земли.

Даже и те сбежавшие сегодня тысячами обращаются к нам, чтобы их вернули обратно на родину. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее мы сообщали, что в Белоруссии подготовили РГВ к защите Союзного государства.

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