В Белоруссии подготовили РГВ к защите Союзного государства

Подготовка РГВ идет по единому стандарту, разработанному Россией и Белоруссией.

Региональная группировка войск (РГВ) России и Белоруссии готова к защите Союзного государства. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на выступление замминистра обороны республики Андрея Жука.

На сегодня можно констатировать, что региональная группировка войск к защите Союзного государства готова. Андрей Жук, замминистра обороны Белоруссии

По его словам, подготовка сил РГВ будет совершенствоваться. На территории Белоруссии запланировано проведение летне-тактического учения. Военнослужащие проведут совместные штабные тренировки. Одним из основных станет учение "Щит союза -2023".

Подготовка РГВ идет по единому стандарту, разработанному Россией и Белоруссией. Военнослужащих готовят по таким направлениям, как тактическая обученность, огневая выучка, умение оказать первую медпомощь.

Ранее Piter.TV писал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл на полигон в Брестской области, где размещены силы ВС РФ и Белоруссии.

Фото: Минобороны Белоруссии