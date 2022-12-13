В Белоруссии подготовили РГВ к защите Союзного государства

Региональная группировка войск (РГВ) России и Белоруссии готова к защите Союзного государства. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на выступление замминистра обороны республики Андрея Жука.
На сегодня можно констатировать, что региональная группировка войск к защите Союзного государства готова.
Андрей Жук, замминистра обороны Белоруссии
По его словам, подготовка сил РГВ будет совершенствоваться. На территории Белоруссии запланировано проведение летне-тактического учения. Военнослужащие проведут совместные штабные тренировки. Одним из основных станет учение "Щит союза -2023".
Подготовка РГВ идет по единому стандарту, разработанному Россией и Белоруссией. Военнослужащих готовят по таким направлениям, как тактическая обученность, огневая выучка, умение оказать первую медпомощь.
Ранее Piter.TV писал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл на полигон в Брестской области, где размещены силы ВС РФ и Белоруссии.
Фото: Минобороны Белоруссии
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