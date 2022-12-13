Лукашенко прибыл на полигон в Брестской области, где размещены силы ВС РФ и Белоруссии

Глава государства уже заслушал доклад о завершении боевого слаживания частей и соединении региональной группировки войск.

В пятницу утром президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл на полигон Западного оперативного командования сухопутных войск республики, где размещена российская составляющая белорусско-российской региональной группировки войск. Об этом передаёт корреспондент РИА Новости.

Глава государства уже заслушал доклад о завершении боевого слаживания частей и соединении региональной группировки войск. Осенью он договорился с президентом РФ Владимиром Путиным, что в связи с обострением ситуации на западных границах Союзного государства намерен задействовать региональные группировки войск.

По данным Минобороны Белоруссии, численность российских военных в составе совместной группировки войск в Белоруссии составит чуть менее 9 тысяч человек. Российские военнослужащие уже прибывают в Белоруссию. Вместе с ними должны поставить около 170 танков, до 200 боевых бронированных машин и 100 орудий и миномётов калибром более 100 мм.

Ранее Piter.TV писал, что президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение Путина о прекращении огня в Рождество.

Фото: Пул Первого