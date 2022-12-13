Зеленский отверг предложение Путина о прекращении огня в Рождество

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что под предлогом рождественского перемирия, Россия пытается скрыть шаги "агрессии". Об этом он заявил в telegram-обращении к подписчикам в четверг вечером.
Все в мире знают, как Кремль использует передышки на войне.
президент Украины Владимир Зеленский
Украинский лидер напомнил, что ещё в середине ноября выступал с "формулировкой мира". Она подразумевала вывод российских войск с территории страны. По его мнению, это был гарантированный способ прекратить огонь. Через месяц Киев вновь предложил Москве вывести войска к католическому Рождеству, но ответа со стороны Москвы не последовало.
Напомним, что в четверг вечером президент РФ Владимир Путин поручил ввести режим прекращения огня на всей территории Украины. Он будет действовать в течение 36 часов – с 12:00 6 января до 24:00 7 января.
Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк негативно отреагировал на предложение президента РФ. Он потребовал, чтобы "Россия покинула оккупированные территории – только тогда начнётся "временное перемирие".
Нам трудно судить, выражает ли Подоляк мнение президента Украины.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Ранее Piter.TV писал, что Зеленский назвал 2023 год решающим в конфликте с Россией.
Фото и видео: Telegram / Zelenskiy / Official
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