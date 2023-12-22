День рождения СПбГУ станет общегородским праздником

Сегодня в вузе обучаются 27 тыс. студентов из 100 стран.

В Петербурге появится новый праздник – День Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ). Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург", ссылаясь на постановление Смольного, которое опубликовали 7 мая. Документ проходит антикоррупционную экспертизу.

Согласно тексту постановления, День СПбГУ будет отмечаться ежегодно 8 февраля. В этот день в 2024 году вуз отметил свое 300-летие.

СПбГУ заработал 8 февраля 1724 года, тогда же по указу Петра I была создана Российская академия наук. С тех пор образование и наука стали символами Российской империи. Выпускниками вуза стали Дмитрий Менделеев, Ольга Берггольц, Иван Тургенев, Александр Попов, Лев Гумилев и президент РФ Владимир Путин.

Сегодня в СПбГУ обучаются 27 тыс. студентов из 100 стран, его филиалы создаются по всему миру.

Фото: Piter.TV