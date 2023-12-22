СПбГУ 8 февраля отмечает 300-летие со дня своего открытия

Выпускниками Университета стали Дмитрий Менделеев, Ольга Берггольц, Иван Тургенев, Александр Попов, Лев Гумилев.

Сегодня, 8 февраля, Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) отмечает 300-летие со дня своего открытия. Губернатор Северной столицы Александр Беглов поздравил сотрудников и студентов высшего учебного заведения с праздником. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Поздравляю руководство, профессорско-преподавательский состав, студентов, аспирантов, сотрудников, выпускников, всех, для кого университет – символ нашего города, российской науки и образования. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Университет открыли 8 февраля 1724 года. В этот же день по указу Петра I была создана Российская академия наук. С тех пор образование и наука стали символами Российской империи, могущества и славы нашей страны, отметил градоначальник. Выпускниками Университета стали Дмитрий Менделеев, Ольга Берггольц, Иван Тургенев, Александр Попов, Лев Гумилев и многие другие известные личности. Выпускником СПбГУ является и президент РФ Владимир Путин.

Сегодня в университете учатся 27 тыс. студентов из ста стран. Филиалы университета создаются по всему миру.

Ранее мы писали, что с 8 февраля петербуржцы смогут прибрести "Подорожник" в стиле СПбГУ.

Фото: Piter.tv