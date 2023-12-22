В Петербурге с 8 февраля будут продавать "Подорожник" в новом дизайне

Серия посвящена 300-летию со дня основания Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ)

В продажу 8 февраля поступит лимитированная серия проездных карт "Подорожник", посвященная 300-летию со дня основания Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ). Об этом сообщила пресс-служба Комитета по транспорту.

Приобрести юбилейный "Подорожник" можно будет 8 февраля с самого утра во всех кассах метрополитена и точках продаж проездных билетов ГКУ "Организатор перевозок". Общий тираж электронных карт в уникальном дизайне составляет 35 тысяч штук. Дизайн карт разработан в фирменном стиле Университета.

Санкт-Петербургский государственный университет является первым университетом России. Основан 8 февраля 1724 года по указу императора Петра I.

Ранее дизайн "Подорожников" был посвящен 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

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Фото: Комитет по транспорту