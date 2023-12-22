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Лукашенко выразил надежду на воссоединение народов России, Белоруссии и Украины

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Глава государства подчеркнул необходимость сохранить мир на земле.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил надежду на воссоединение русского, белорусского и украинского народов. Об этом он заявил во время визита в Свято-Ильинский храм Свято-Успенского женского монастыря в городе Орша.

Глава государства отметил, что река Днепр, на берегу которой расположен город Орша, испокон веков объединяла народы России, Украины и Белоруссии. Лукашенко подчеркнул необходимость сохранить мир на земле.

Абсолютно убежден, что нашими молитвами мы вернемся к тем временам, когда наши народы будут вместе.

Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко заявил, что "тихушки" и "лохушки" хотят уничтожить Белоруссию.

Видео: Telegram / Пул Первого

Теги: александр лукашенко, воссоединение, народы, президент белоруссии
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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