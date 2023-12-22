Депутат ЗакСа Ленобласти Дамир Шадаев повторно арестован

В феврале фигурант был отправлен в СИЗО до 19 апреля по делу об организации незаконной вырубки леса в Выборгском районе.

Петербургский городской суд рассмотрел апелляционное представление прокурора на постановление Приморского районного суда Петербурга об отказе в продлении меры пресечения в виде заключения под стражу и избрании домашнего ареста депутату Законодательного Собрания (ЗакСа) Ленобласти Дамиру Шадаеву. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов 7 мая.

В феврале фигурант был отправлен в СИЗО до 19 апреля по делу об организации незаконной вырубки леса в Выборгском районе. Деревья срубили ради организации стрельбища в апреле 2020 года. Общий ущерб оценен в 6 млн рублей.

Приморский районный суд Петербурга 17 апреля отказал следствию в продлении стражи и избрал домашний арест. Уже 19 апреля Октябрьский районный суд города избрал Шадаеву стражу по уголовному делу по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой). Его обвиняют в хищении более чем 1 млн рублей из бюджета Ленобласти. Срок меры – по 16 июня.

На отказ Приморского районного суда было подано представление. Санкт-Петербургский городской суд отменил постановление и продлил Шадаеву стражу. Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Таким образом, в отношении депутата ЗакСа Ленобласти расследуется два уголовных дела, и в качестве меры избрана стража по каждому из дел.

Ранее мы рассказывали о том, что за неповиновение полиции в Петербурге оштрафован депутат ЗакСа Ленобласти Дмитрий Звонков.

Фото: Piter.TV