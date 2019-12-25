С начала июля в Петербургском городском суде меняется режим работы из-за COVID-19

В здание суда смогут зайти только участники судопроизводства.

С 5 июля этого года в Петербургском городском суде меняется режим работы из-за COVID-19. Об этом в среду, 30 июня, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Таким образом, в здание суда смогут зайти только участники судопроизводства, имея при себе средства индивидуальной защиты. Попасть в здание не смогут люди без СИЗ и с повышенной температурой тела. В самом здании необходимо соблюдать социальную дистанцию.

В пресс-службе добавили, что работа приемной и архива суда в части личного приема граждан приостанавливается. С начала июля процессуальные и непроцессуальные документы граждане смогут отправить по почте России и электронной, с помощью курьерской службы или же на сайте суда "Подача процессуальных документов в электронном виде".

Ранее мы писали, что суды Петербурга перешли на особый режим работы из-за коронавируса.

Фото: Piter.tv