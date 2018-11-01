Начальника автоколонны "Такси", который отвечал за падение автобуса в Мойку, оставили под стражей

Джахангир Халилов просил домашний арест.

Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу на постановление Октябрьского районного суда в отношении Джахангира Халилова – начальника автоколонны компании-перевозчика ООО "Такси", автобус которой 10 мая упал в реку Мойку. Напомним, ему вменяется ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание небезопасных услуг, повлекших смерть двух или более лиц).

По информации объединенной пресс-службы судов Петербурга, фигурант просил изменить ему меру пресечения на домашний арест. Суд оставил постановление районного суда без изменений – стражу по 10 июля 2024 года.

Халилов был задержан 12 мая. Он по должностной инструкции обязался контролировать соблюдение трудовой и транспортной дисциплин, в том числе – режим труда и отдыха водителей, которые работают в ООО "Такси". Водитель автобуса, упавшего в Мойку, несколько дней мало отдыхал.

Автобус с пассажирами упал с Поцелуева моста в Петербурге 10 мая. Из транспортного средства вытащили девять человек, погибли семеро.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге по делу о взятке отправлен в СИЗО инспектор транспортной полиции.

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга