Туск прокомментировал отъезд в Белоруссию польского судьи Шмидта

Томаш Шмидт выразил недовольство внешней политикой Польши, которая ведется против Белоруссии и России.

Выехавший на территорию Белоруссии польский судья Томаш Шмидт имел доступ к секретным документам. Соответствующее заявление сделал премьер-министр в Варшаве Дональд Туск, открывая заседание местного правительства. Чиновник напомнил о том, что накануне судья второго отделения воеводского административного суда польской столицы объявил на пресс-конференции журналистам в Минске о том, что в знак протеста против политики Варшавы в отношении Минска и Москвы, он отказывается от должности и будет просить политического убежища в Белоруссии.

После того, что я получил от наших спецслужб, не остается сомнений, что мы имеем дело не с каким-то однократным действием, а с делом, которое продолжалось давно... имело доступ к различным секретным документам, к которым не должна иметь доступ ни одна разведка. Дональд Туск, премьер-министр Польши

По словам Дональда Туска, указанное лицо работало непосредственно с министерством юстиции европейского государства, а контакты судьи Шмидта с белорусской стороной имеют долгую историю. Он заметил, что власти обеспокоены ситуацией.

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Фото и видео: YouTube / Kancelaria Premiera