Глава Польши рассказал об обсуждении программы Nuclear Sharing.

Польский президент Анджей Дуда пригласил премьер-министра страны Дональда Туска 1 мая на рабочую беседу о размещении на территории республики ядерного оружия. Известно, что мероприятие состоится до полудня по местному времени, но точное время будет определено сотрудниками канцелярии позже. Соответствующее заявление европейский политик сделал на пресс-конференции с журналистами. Глава государства уточнил, что в ходе своего визита в США он говорил с местными представителями власти. В частности, обсуждалось участие Варшавы в программе Nuclear Sharing.

Я дал комментарий по этому вопросу одной из польских газет. Господин премьер Дональд Туск тогда сказал, что хочет встретиться со мной по этому делу и поговорить со мной. Я ответил, что, конечно, готов. Анджей Дуда, президент Польши

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Фото и видео: YouTube / Telewizja Republika

