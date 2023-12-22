Анджей Дуда оценил значимость полуострова для России.

Польский президент Анджей Дуда усомнился в возможности Украины вернуть под свой контроль полуостров Крым. Соответствующее заявление европейский политик сделал в интервью для программы местного YouTube- канала Kanal Zero. Глава государства объяснил свою позицию. Политик заметил, что данный регион имеет для Москвы особое значение, так как территория долгое время находилась в составе России.

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Ранее американский дипломат Час Фриман заявил прессе о том, что у Вооруженных сил Украины не получится захватить ни Крым, ни Донбасс, ни Запорожье или Херсонскую область. Однако страна может потерять еще больше территорий в рамках проведения Россией специальной военной операции.

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Фото и видео: YouTube /Kanał Zero