Туск: ЕС не пойдет на компромиссы с Венгрией по Украине

В Польше оценили позицию Виктора Орбана по оказанию ВСУ помощи.

Европейский союз не будет искать компромиссов с Венгрией по вопросу поддержки Украины. Соответствующей информацией премьер-министр Дональд Туск поделился с журналистами перед началом специального саммита ЕС в Брюсселе, где проводится внеочередная встреча стран-членов ЕС. В рамках мероприятия политики намерены скорректировать многолетний бюджет региона. В документ планируют добавить макрофинансовую помощь киевскому режиму на период до 2027 года в размере 50 миллиардов евро.

Позиция Виктора Орбана создает угрозу нашей безопасности, и мы не можем с ней согласиться. Мы должны быть оптимистами. Думаю, что другая сила не понадобится. Это ясный случай – черно-белый. Дональд Туск, премьер-министр Польши

Польские власти считают, что венгерский коллега Виктор Орбан должен принять решение о том, хочет ли Будапешт быть частью европейского сообщества или нет. Дональд Туск уточнил, что его инстинкт подсказывает, что страны найдут сильные аргументы для того, чтобы в конце дня Венгрия была убеждена в общей позиции.

Премьер Польши сообщил, что в ближайшие дни посетит Украину.

Фото и видео: European Commission