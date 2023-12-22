Премьер Польши сообщил, что в ближайшие дни посетит Украину

Дональд Туск рассказал, что обсудит украинский кризис и сельское хозяйство в Киеве.

Польский премьер-министр Дональд Туск в ближайшие дни посетит Украину. Соответствующее заявление перед журналистами сделал сам глава местного правительства

В ближайшие дни я буду в Киеве. Ситуация на Украине и на фронте наиважнейшая для безопасности Польши. Там есть и другие дела, связанные, в частности, с защитой интересов польских фермеров. Дональд Туск, премьер-министр Польши

Напомним, что в начале ноября 2023 года польские перевозчики и сотрудники сельскохозяйственной отрасли страны заблокировали автомобильные пункты пропуска на государственной границе с Украиной. Специалисты потребовали восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями, необходимыми для оказания гуманитарной помощи и припасов для армии киевского режима. Они также призвали власти приостановить действие лицензий для тех компаний, которые были созданы на Украине после февраля 2022 года.

Дональда Туска привели к присяге в качестве премьера Польши.

Фото и видео: YouTube / Donald Tusk - kanał oficjalny