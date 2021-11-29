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Лукашенко: против Белоруссии развернута гибридная война

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Президент отметил, что происходящий миграционный кризис "подогревается постоянно". 

Против Белоруссии развернута гибридная война практически по всем направлениям. Такое мнение выразил президент республики Александр Лукашенко в ходе совещания по вопросам военной безопасности.

По словам главы государства, происходящий в настоящее время миграционный кризис "подогревается постоянно". 

То, что сегодня идет гибридная война, мы не единожды говорили. Я еще в конце прошлого года предупреждал вас, что против нас развернута гибридная война практически по всем направлениям. Дошли до горячего противостояния.

Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Власти Литвы, Латвии и Польши обвиняют Минск в том, что сложившаяся на границе ситуация является проявлением гибридной войны со стороны президента Лукашенко, который не спешит решать данный миграционный вопрос. Сам глава РБ утверждает, что из-за введенных Евросоюзом ограничений у республики нет на это "ни денег, ни сил".

Ранее белорусские пограничники нашли труп избитого беженца на границе с Литвой.

Видео: Telegram/Пул Первого

Теги: александр лукашенко, белоруссия, гибридная война, миграционный кризис
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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