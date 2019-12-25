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Белорусские пограничники нашли труп избитого беженца на границе с Литвой
Сегодня, 12:43
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Белорусские пограничники нашли труп избитого беженца на границе с Литвой

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Обстоятельства произошедшего пока не установлены.

На границе Литвы и Белоруссии обнаружили труп избитого беженца. Об этом сообщает пресс-служба Государственного пограничного комитета республики.

Тело мужчины афро-азиатской внешности было найдено 27 ноября неподалеку от погранзаставы "Видзы", известно, что ему на вид около 30 лет.

Выброшенное литовскими силовиками тело избитого беженца в спальном мешке без признаков жизни находилось непосредственно на литовско-белорусской границе.

из сообщения ГПК Белоруссии

В настоящее время белорусские специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего. Причины смерти беженца пока не выявлены.

Власти Литвы, Латвии и Польши обвиняют Минск в том, что сложившаяся на границе ситуация является проявлением гибридной войны со стороны президента Белоруссии Александра Лукашенко, который не спешит решать данный миграционный вопрос. Сам глава РБ утверждает, что из-за введенных Евросоюзом ограничений у республики нет на это "ни денег, ни сил".

Ранее президент Польши рассказал о новой тактике мигрантов.

Фото: gpk.gov.by

Теги: беженцы, граница литвы и белоруссии, миграционный кризис
Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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