Беженцы стали атаковать границу по ночам.

Президент Польши рассказал о новой тактике мигрантов. Анджей Дуда выступил на пресс-конференции после встречи в Брюсселе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. По словам политика, Варшава беспокоится о том, что на государственной границе с Белоруссией будет открыт огонь. В последние несколько дней беженцы перебросили свои силы на восточный фланг Североатлантического альянса. При этом иностранцы изменили способ гибридного воздействия. Ранее мигранты сотнями и тысячами человек атаковали границы, сейчас же они переместились на обогреваемые склады. Это позволило людям нападать на объекты Варшавы но ночам.

Мы воспринимаем эту ситуацию, как провокации, которые по нашим опасениям могут привести даже к эскалации насилия через открытие огня с белорусской стороны – мигрантами или белорусскими силами. Анджей Дуда, президент Польши

Глава государства рассказал журналистам о том, что за три дня пресечены несколько попыток незаконного пересечения государственной границы. Речь идет о примерно 750 эпизодах. Такую статистику в Польше считают значительной. При этом Дуда отметил, что ночные нападения более небезопасны, чем те, которые фиксировались несколькими днями ранее.

Польша предложила НАТО расширить присутствие на востоке.

Фото и видео: YouTube / TVP Info

