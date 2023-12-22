В Репино ограничивается движение транспорта по Приморскому шоссе

В Курортном районе с 9 мая по 17 июня будут проходить работы по прокладке инженерных сетей. Ограничивается движение транспорта по Приморскому шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.
Речь идет об участке от 2-го Балтийского переулка до Кленовой улицы. ГАТИ рекомендует планировать маршруты следования с учетом вводимых ограничений, связанных с производством дорожных работ.
Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ.
Пресс-служба ГАТИ
Ранее мы писали, что закрывается движение транспорта по боковому проезду улицы Кораблестроителей.
Фото: Piter.tv, пресс-служба ГАТИ
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