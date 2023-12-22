  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Закрывается движение транспорта по боковому проезду улицы Кораблестроителей
Сегодня, 15:32
76
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Закрывается движение транспорта по боковому проезду улицы Кораблестроителей

0 0

До 15 октября ограничено движение транспорта по улице Кораблестроителей от Боцманской улицы до Наличной улицы.

В Василеостровском районе пройдут работы по реконструкции тепловых сетей. В связи с этим закрывается движение транспорта по боковому проезду улицы Кораблестроителей между домом 36/1 и домом 38. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ. 

Проезд будет закрыт с 9 по 10 мая. До 15 октября ограничено движение транспорта по улице Кораблестроителей от Боцманской улицы до Наличной улицы.

Ранее мы писали, что в Колпинском районе 8 мая начнутся работы по реконструкции тепловых сетей. 

Фото: Piter.tv, пресс-служба ГАТИ

Теги: гати, закроют движение, транспорт, улица кораблестроителей
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии