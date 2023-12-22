До 15 октября ограничено движение транспорта по улице Кораблестроителей от Боцманской улицы до Наличной улицы.

В Василеостровском районе пройдут работы по реконструкции тепловых сетей. В связи с этим закрывается движение транспорта по боковому проезду улицы Кораблестроителей между домом 36/1 и домом 38. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Проезд будет закрыт с 9 по 10 мая. До 15 октября ограничено движение транспорта по улице Кораблестроителей от Боцманской улицы до Наличной улицы.

Ранее мы писали, что в Колпинском районе 8 мая начнутся работы по реконструкции тепловых сетей.

Фото: Piter.tv, пресс-служба ГАТИ