На проспекте Кима молодая девушка жестоко расправилась со своим "пленителем" и была задержана

В полицию обратились соседи, которые слышали крики.

Полиция Василеостровского района задержала 19-летнюю жительницу Петербурга по подозрению в убийстве 26-летнего мужчины. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу, тело с множественными ножевыми ранениями в области шеи и груди было обнаружено в квартире дома №4 по проспекту Кима.

Инцидент произошел 22 ноября, когда в полицию поступило сообщение о возможном удержании женщины в одной из квартир. Прибывшие на место сотрудники полиции при содействии МЧС вскрыли входную дверь, где обнаружили тело 26-летнего мужчины. По предварительным данным, он скончался от полученных травм до прибытия скорой помощи.

На месте происшествия была задержана 19-летняя подозреваемая. После оказания медицинской помощи в удовлетворительном состоянии она была доставлена в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Подозреваемая задержана в порядке статьи 91 УПК РФ. В настоящее время устанавливаются мотивы и все обстоятельства произошедшего.

Фото: Piter.TV