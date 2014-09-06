Два BMW отправились на спецстоянку после опасных съёмок клипа петербургской певицы

Полиция пресекла съемки рискованного ролика.

Два автомобиля BMW были отправлены на спецстоянку после съемок клипа петербургской певицы SKY RAE, в котором девушка высовывалась из окна движущегося на высокой скорости автомобиля. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, видео с опасными трюками привлекло внимание полиции, после чего участников съемок оперативно установили.

Проверка показала многочисленные нарушения у обоих водителей. У оператора, снимавшего происходящее из соседней машины, автомобиль оказался не зарегистрированным должным образом, отсутствовал полис ОСАГО и регистрационные документы. Водитель желтого BMW, из окна которого высовывалась певица, был привлечен к ответственности за нарушения правил регистрации транспортного средства, перевозки пассажиров и признаки изменения идентификационных данных автомобиля.

Дорога – это не арена для безответственных развлечений и демонстрации лихачества, особенно если это нарушает закон и ставит под угрозу безопасность окружающих. Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Оба автомобиля были эвакуированы на спецстоянку, а в отношении водителей вынесены постановления об административных правонарушениях. Участники съемок принесли публичные извинения за свои действия. Госавтоинспекция напоминает, что работа по выявлению подобных нарушений, зафиксированных на видео в интернете, ведется постоянно, и все виновные несут ответственность в соответствии с законом.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти