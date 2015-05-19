Житель Ленобласти чуть не убил родного брата на заправке

Конфликт у АЗС закончился для 37-летнего пострадавшего госпитализацией.

В Сланцевском районе Ленинградской области задержан 38-летний местный житель, подозреваемый в причинении тяжкого вреда здоровью своему родному брату. По данным ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, инцидент произошел 21 ноября у автозаправочной станции на Сланцевском шоссе.

Сообщение о конфликте поступило в полицию от очевидцев. Прибывшие на место сотрудники обнаружили 37-летнего мужчину с проникающим ножевым ранением шеи. Пострадавший был немедленно госпитализирован в медицинское учреждение в тяжелом состоянии. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полиции удалось установить и задержать подозреваемого — 38-летнего брата пострадавшего. По предварительной информации, причиной инцидента стала внезапно вспыхнувшая ссора между родственниками, в ходе которой старший брат нанес младшему удар ножом и скрылся с места происшествия.

Возбуждено уголовное дело по пункту "з" части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование обстоятельств произошедшего продолжается.

Фото: Piter.TV