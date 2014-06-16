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Петербургская прокуратура занялась делом об убийстве 30-летней давности
Сегодня, 17:15
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katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

Петербургская прокуратура занялась делом об убийстве 30-летней давности

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Петербургская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении мужчины, который более 30 лет назад совершил убийство.

Прокуратура Невского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 55-летнего местного жителя. Он обвиняется по статье 103 УК РСФСР (умышленное убийство, совершенное без отягчающих обстоятельств). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным следствия, еще летом 1991 года 23-летний обвиняемый убил 25-летнего молодого человека, ударив его в сердце ножом на берегу реки Оккервиль.

Расследование уголовного дела на протяжении 30 лет было приостановлено в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению к ответственности. Однако сейчас собрано достаточно доказательств, к тому же обвиняемый и сам признал свою вину.

Уголовное дело направлено в Невский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что мужчина с пистолетом помог товарищу в драке с продавьцами магазина в Гатчине.

Фото: Piter.TV

Теги: прокуратура, суд, убийство
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Криминальные происшествия,

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