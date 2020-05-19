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Мужчина с пистолетом помог товарищу в драке с продавцами магазина в Гатчине

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Рано утром в Гатчинском районе Ленинградской области в продуктовом магазине произошла драка. В конфликте сцепились два товарища и работники магазина.

Рано утром в среду, 12 июля, в продуктовом магазине в Гатчине между посетителем и двумя работниками магазина произошла драка из-за краденной бутылки вина. Об это сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии Петербурга.

Побитый продавцами посетитель смог вызвать подмогу в виде своего товарища с пистолетом. Друг приехал, три раза выстрелил в потолок, и вместе с раненным покинул магазин. Однако наряд Росгвардии по приметам смог быстро задержать обоих.

Одного доставили в отдел полиции, второго участника драки "скорая" увезла в больницу. 

Ранее сообщалось, что пенсионерка отдала мошенникам 100 тысяч рублей, пытаясь помочь внучке.

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии Петербурга

Теги: гатчина, драка, росгвардия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости Ленинградской области,

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