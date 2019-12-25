Суд вынес приговор обвиняемому.

Пенсионерка отдала мошенникам 100 тысяч рублей, пытаясь помочь внучке. Суд вынес приговор обвиняемому. Подробности сообщили в пресс-службе прокуратуры по Петербургу.

Суд установил, что 23 сентября 2021 года Кравченко, действуя в составе группы лиц, позвонил 64-летней петербурженке и сообщил, что её внучка стала виновницей ДТП. При этом сама внучка якобы находится в больнице при смерти. Женщину вынудили отдать 100 тысяч рублей.

В ходе судебного следствия Кравченко вину в совершении преступления признал частично, на стадии предварительного расследования добровольно в полном объеме возместил имущественный ущерб. Суд признал его виновным в преступлении и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 11 месяцев в колонии-поселении.

Ранее мошенники обманули пенсионерку из Выборга на 2 млн рублей.

Фото: Piter.TV