Мошенники обманули пенсионерку из Выборга на 2 млн рублей

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В воскресенье, 9 июля, к правоохранителям обратилась 77-летняя пенсионерка из Выборга и сообщила, что стала жертвой крупного мошенничества. Об этом стало известно Piter.TV.

По слова пожилой женщины, 28 июня 2023 года на её телефон позвонил неизвестный, который представился сотрудником полиции. Он сообщил, что её средствами якобы хотят завладеть мошенники, и предложил перевести деньги на безопасный счет. Пенсионерка поверила в обман и перевела 2 млн рублей по указанным аферистом реквизитам.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что сотрудница Эрмитажа отдала мошенникам два миллиона рублей.

Фото: Piter.TV