53-летней женщине позволил неизвестный, представившись сотрудником ЦБ РФ.

Сотрудница Эрмитажа отдала мошенникам два миллиона рублей. Об этом сообщает "Фонтанка".

53-летней смотрительнице музея позволил неизвестный, представившись сотрудником ЦБ РФ. Он предупредил женщину о якобы подозрительных действиях с ее счетом. Та перевела на "безопасные" счета два миллиона рублей. После этого "работник" перестал выходить на связь. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее мы сообщали, что в Лужском районе пенсионерка оформила кредиты в 4 банках и перевела мошенникам 3 млн рублей.

Фото: Piter.tv