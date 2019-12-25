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В Лужском районе пенсионерка оформила кредиты в 4 банках и перевела мошенникам 3 млн рублей
Сегодня, 9:37
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Лужском районе пенсионерка оформила кредиты в 4 банках и перевела мошенникам 3 млн рублей

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Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

Мошенники убедили пенсионерку из Ленобласти взять несколько кредитов и перевести им 3 млн рублей. Подробности стали известны Piter.tv.

По словам 70-летней пенсионерки из Лужского района, 30 марта около 10:00 на её мобильный телефон звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками Центробанка. Они путем обмана и злоупотреблением доверия, убедили женщину оформить кредиты в четырех банках и перевести на неизвестные счета около 3 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

Ранее в Петербурге пенсионерка лишилась 3 млн рублей в попытке заработать на инвестициях.

Фото: Piter.tv

Теги: мошенники, пенсионеры
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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