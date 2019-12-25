В Лужском районе пенсионерка оформила кредиты в 4 банках и перевела мошенникам 3 млн рублей

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

Мошенники убедили пенсионерку из Ленобласти взять несколько кредитов и перевести им 3 млн рублей. Подробности стали известны Piter.tv.

По словам 70-летней пенсионерки из Лужского района, 30 марта около 10:00 на её мобильный телефон звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками Центробанка. Они путем обмана и злоупотреблением доверия, убедили женщину оформить кредиты в четырех банках и перевести на неизвестные счета около 3 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

Ранее в Петербурге пенсионерка лишилась 3 млн рублей в попытке заработать на инвестициях.

Фото: Piter.tv