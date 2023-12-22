Стали известны мошеннические схемы, рассчитанные на туристов

Так, учащается схема, когда мошенники предлагают деньги за оценку отеля.

Весной мошенники начинают использовать так называемые туристические схемы: количество жалоб на подобные звонки уже увеличилось на 30% по сравнению с началом 2024 года. О том, как не попадаться на них, рассказали эксперты в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Так, учащается схема, когда мошенники предлагают деньги за оценку отеля. Эксперт по туризму Александра Гридина отметила, что гостиницам для это не нужны никакие тайные покупатели. В отели приглашают именно профессионалов отрасли.

Например, это могут быть турагенты, которых приглашают на фам-трипы на сайт-инспекшны и так далее. Те люди, которые уже понимают, что должно быть в отелях, каким образом отель должен соответствовать, именно исходя из этих профессиональных параметров, они его оценивают. Поэтому если вы совершенно обычный человек, домохозяйка, ведущий новостей и вас приглашают в отель, вряд ли это может быть правдой. Александра Гридина, эксперт по туризму

Однако могут пригласить и тех, кто развивается в социальных сетях, – блогеров. В таких случаях гостиница позовет для обмена аудиторией,

Кроме того, самой популярной схемой у мошенников остается создание сайтов-клонов авиакомпаний, сервисов по бронированию гостиниц и отелей. Для того, чтобы не попасться на фейковый сайт, стоит отдавать предпочтение прозрачным, проверенным компаниям и тщательно проверять ссылки.

Ранее мы рассказывали о том, что перед Днем Победы мошенники пытаются обмануть ветеранов.

Фото: pxhere