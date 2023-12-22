Перед Днём Победы мошенники пытаются обмануть ветеранов

Будьте бдительны и предупредите своих родных и близких!

В преддверии Дня Победы мошенники придумали новый способ заработать: на этот раз в их поле зрения оказались ветераны. Об этом сообщили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Мошенники обещают ветеранам единовременные выплаты от 50 до 300 тысяч рублей. Для этого они создают специальные сайты, где говорят о том, что для получения выплаты нужно заплатить комиссию и ввести данные банковских карт. На раздумья даётся 1-2 дня, но сроки постоянно сдвигаются в большую сторону.

Будьте бдительны и предупредите своих родных и близких!

Ранее полицейские задержали подозреваемую в мошенничестве с квартирой в Мурино.

Фото: Piter.tv