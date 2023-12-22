Задержали подозреваемую в мошенничестве с квартирой в Мурино

Задержанная незаконно завладела правом собственности на квартиру в Мурино стоимостью 3,2 миллиона рублей.

Полицейские задержали 61-летнюю пенсионерку, подозреваемую в мошенничестве с квартирой, принадлежащей умершей женщине. Подробности сообщили в МВД.

По предварительной версии, задержанная незаконно завладела правом собственности на квартиру в Мурино стоимостью 3,2 миллиона рублей. Недвижимость же на деле должна была перейти наследникам прежней владелицы, умершей в конце 2023 года.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Подозреваемая ранее была судима по аналогичной статье.

Ранее за день четверо петербуржцев перевели мошенникам около 20 млн рублей.

Фото: Piter.tv