За день четверо петербуржцев перевели мошенникам около 20 млн рублей

Одна из пострадавших осталась без квартиры.

Около 20 миллионов рублей выудили у четырёх доверчивых петербуржцев мошенники за один день. Об этом стало известно Piter.tv.

Так, 61-летняя жительница Фрунзенского района со 2 по 15 апреля общалась якобы с сотрудниками ЦБ. Они сообщили ей, якобы неизвестные пытаются оформить на её имя кредиты и забрать квартиру. А потому жилье надо срочно продать самой и перевести деньги на "безопасный счет". Пенсионерка продала двухкомнатную квартиру на Октябрьской набережной и отправила мошенникам 7 650 000 рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

С 9 по 15 апреля "сотрудник ФСБ" обрабатывал 59-летнего прораба энергокомпании. В итоге мужчина набрал кредитов и перевел деньги на "безопасный счет". Преступники получили 6 201 350 рублей.

Еще одну 63-летнюю женщину, работающую ведущим инженером, удалось уговорить перевести на неизвестные счета 3 870 000 рублей.

Почти 1,9 миллиона рублей мошенникам перевела и 79-летняя пенсионерка с Мойки.

Ранее на Piter.tv: Центробанк пока не может справиться с мошенниками.

Фото: Piter.tv