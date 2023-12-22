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За день четверо петербуржцев перевели мошенникам около 20 млн рублей
Сегодня, 9:34
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

За день четверо петербуржцев перевели мошенникам около 20 млн рублей

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Одна из пострадавших осталась без квартиры.

Около 20 миллионов рублей выудили у четырёх доверчивых петербуржцев мошенники за один день. Об этом стало известно Piter.tv.

Так, 61-летняя жительница Фрунзенского района со 2 по 15 апреля общалась якобы с сотрудниками ЦБ. Они сообщили ей, якобы неизвестные пытаются оформить на её имя кредиты и забрать квартиру. А потому жилье надо срочно продать самой и перевести деньги на "безопасный счет". Пенсионерка продала двухкомнатную квартиру на Октябрьской набережной и отправила мошенникам 7 650 000 рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

С 9 по 15 апреля "сотрудник ФСБ" обрабатывал 59-летнего прораба энергокомпании. В итоге мужчина набрал кредитов и перевел деньги на "безопасный счет". Преступники получили 6 201 350 рублей.

Еще одну 63-летнюю женщину, работающую ведущим инженером, удалось уговорить перевести на неизвестные счета 3 870 000 рублей.

Почти 1,9 миллиона рублей мошенникам перевела и  79-летняя пенсионерка с Мойки.     

Ранее на Piter.tv: Центробанк пока не может справиться с мошенниками.

Фото: Piter.tv

Теги: мошенничество
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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swfrosia123
Сегодня 9:55

Господи, ну и по телевизору показывают и везде говорят, а люди все поддаются на уловки мошенников. 

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