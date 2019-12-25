В Петербурге пенсионерка лишилась 3 млн рублей в попытке заработать на инвестициях

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

В Петербурге пенсионерка захотела заработать на инвестициях и лишилась 3 млн рублей. Подробности стали известны Piter.tv.

В полицию обратилась 76-летняя пенсионерка. Она рассказала, что 8 мая в интернете заполнила анкету в объявлении о дополнительном заработке. После чего в период с 8 мая по 7 июня ей поступали звонки от неизвестных, которые под предлогом заработка на инвестициях убедили женщину перевести на неизвестные счета 3 054 200 рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Ранее ещё одна пожилая петербурженка лишилась более 10 млн после звонка "сотрудника Центробанка".

Фото: Piter.tv