В Петербурге пенсионерка лишилась 3 млн рублей в попытке заработать на инвестициях

В Петербурге пенсионерка захотела заработать на инвестициях и лишилась 3 млн рублей. Подробности стали известны Piter.tv.
В полицию обратилась 76-летняя пенсионерка. Она рассказала, что 8 мая в интернете заполнила анкету в объявлении о дополнительном заработке. После чего в период с 8 мая по 7 июня ей поступали звонки от неизвестных, которые под предлогом заработка на инвестициях убедили женщину перевести на неизвестные счета 3 054 200 рублей.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.
Ранее ещё одна пожилая петербурженка лишилась более 10 млн после звонка "сотрудника Центробанка".
Фото: Piter.tv
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