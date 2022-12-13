Пожилая петербурженка лишилась более 10 млн после звонка "сотрудника Центробанка"

Сначала со счета пенсионерки списали 9 450 000 рублей, а потом оформили кредит на сумму 1 090 000 рублей.

В Петербурге пожилая женщина лишилась более 10 млн рублей после звонка "сотрудника Центробанка". Об этом стало известно Piter.tv.

Как рассказала 72-летняя пострадавшая, в период с 15 по 17 мая ей на мобильный телефон с номера звонила неизвестная, которая представилась сотрудником Центробанка. Под предлогом обеспечения безопасности денежных средств неизвестная убедила петербурженку установить приложение RustDesk. После чего со счета пенсионерки было списано 9 450 000 рублей. Также на пожилую петербурженку оформили кредит на сумму 1 090 000 рублей. Их женщина через банкомат перевела на счет, указанный неизвестной.

Общий ущерб составил 10 540 000 рублей. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

Несколько дней назад в Петербурге доверчивый пенсионер перевел 2,4 млн рублей на "безопасный" счет.

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Фото: Piter.tv