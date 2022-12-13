В Петербурге доверчивый пенсионер перевел 2,4 млн рублей на "безопасный" счет

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

В Петербурге доверчивый 79-летний пенсионер перевел на "безопасный" счет более двух миллионов рублей. Об этом стало известно Piter.tv.

По словам пострадавшего, 11 мая днём ему позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником полиции и сообщил, что со счета пенсионера неизвестные пытались снять денежные средства. После чего неизвестный убедил пожилого мужчину снять все денежные средства со счета и перевести их на "безопасный" счет. Петербуржец снял 2 358 000 рублей и перевел на неизвестный счет.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Ранее в Петербурге медсестра оформила кредит и перевела "биржевому аналитику" 3 млн рублей.

Фото: Piter.tv