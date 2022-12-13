  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге медсестра оформила кредит и перевела "биржевому аналитику" 3 млн рублей
Сегодня, 8:49
144
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге медсестра оформила кредит и перевела "биржевому аналитику" 3 млн рублей

0 0

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. 

В Петербурге 67-летняя медсестра взяла кредит и перевела мошенникам более трех миллионов рублей. Об этом стало известно Piter.tv.

По словам пострадавшей, 4 мая ей позвонил неизвестный, который представился биржевым аналитиком. Под предлогом заработка на бирже он убедил женщину оформить кредит и  перевести денежные средства на указанные им счета. Материальный ущерб составил 3 068 879 рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. 

В конце апреля был задержан петербуржец, который продавал несуществующую мебель из ротанга.

Фото: Piter.tv

Теги: кредит, мошенничество
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии