Задержан петербуржец, который продавал несуществующую мебель из ротанга

После оплаты товара молодой человек переставал выходить на связь.

Полиция задержала подозреваемого в мошенничестве с продажей несуществующей ротанговой мебели, рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 18 июля 2022 года поступило сообщение о том, что неизвестный путем обмана похитил у петербурженки 34 680 рублей. Установлено, что подозреваемый создал группу в одной из социальных сетей, в которой предлагал приобрести мебель из ротанга. Мебели на самом деле не существовало. И после оплаты товара молодой человек переставал выходить на связь. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Как стало известно "Невским Новостям", 27 апреля в 14:00 по подозрению в совершении данного преступления был задержан 27-летний житель Пикалево Бокситогорского района.

Полиция устанавливает иные эпизоды преступной деятельности.

Фото: МВД по Петербургу и Ленобласти