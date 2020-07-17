Брату Екатерины Волковой может грозить пожизненный срок в США

Леониду Волкову может грозить пожизненный срок в США.

Леониду Волкову, брату актрисы Екатерины Волковой, известной по сериалу "Воронины", в США может быть назначено пожизненное заключение без возможности досрочного освобождения. Мужчину обвиняют в убийстве 2 человек, сообщает Mash на Мойке.

По данным издания, Волков находится в тюрьме округа Мидлсекс в штате Массачусетс с весны 2023 года. Ему предъявлены обвинения по 2 эпизодам убийства первой степени, а также в незаконном проникновении в жилище с оружием и мошенничестве с банковскими картами на сумму более 1200 долларов.

Следствие считает, что мужчина арендовал склад в пригороде Бостона. Во время обыска там правоохранители обнаружили окровавленную пилу, удавку и 2 контейнера с телами. Одна из жертв была расчленена.

Также следователи изучили записи с камер наблюдения. По версии правоохранителей, мужчина приобретал контейнеры, перчатки и чистящие средства, сначала скрывая лицо. Позже он вернулся в магазин без маски, чтобы вернуть часть товаров, что позволило установить его личность.

Предполагаемым мотивом преступления следствие называет конфликт, связанный с арендой жилья. По версии следствия, один из погибших отказался выступить поручителем Волкова, после чего мужчина оказался без квартиры вместе с супругой и 2 детьми. Екатерина Волкова ранее заявляла, что не считает брата виновным. По данным издания, она продолжает общаться по видеосвязи с племянниками, которые проживают в США вместе с матерью.

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Фото: Piter.TV