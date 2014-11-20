По словам певицы, мошенники угрожали ей и членам ее семьи.

Народная артистка РФ Лариса Долина сделала заявление о ситуации вокруг ее квартиры. Об этом он рассказала в программе "Пусть говорят" на Первом канале.

По словам певицы, мошенники следили за ней. Долина добавила, что злоумышленники угрожали ей и членам ее семьи. Она привела в качестве примера ситуацию, когда ее дочки уехали на дачу, и певице позвонил один из мошенников, который пообещал "присмотреть за ними".

Отметим, что в последнее время в России участились случаи, который получили названия "схема Долиной". Речь идет о ситуации, когда продавцы недвижимости, получив деньги, отказываются передавать жилье покупателю, ссылаясь на то, что стали жертвами мошенников. На фоне этой ситуации многие пользователи соцсетей стали выступать против певицы.

Ранее мы сообщали, что представитель Долиной опроверг попытки "отменить" артистку.

Фото: ВКонтакте / Лариса Долина