МакSим и Дима Билан выпустили черно-белый клип на песню "Знаешь ли ты"

Исполнители опубликовали видео на YouTube-канале.

Российские артисты МакSим и Дима Билан выпустили совместный черно-белый клип на кавер-версию песни "Знаешь ли ты". В собственном аккаунте в социальных сетях музыкант поблагодарил коллегу по работе. Он напомнил, что 16 лет назад данная композиция была практически на всех телефонных гудках

Я подумать не мог, что спустя такое количество времени мы возродим это произведение уже вдвоем с тобой! Дима Билан в соцсетях

Поклонники прокомментировали творчество певцов. Они попытались расшифровать сюжет видеоряда с треку. Пользователи считают, что ленты, окружающие исполнителей символизируют нити жизни. Они напомнили, что оба артиста прошли нелегкий путь, боролись с тяжелыми заболеваниями, но смогли вернуться на сцену и "ожить".

У Димы Билана диагностировали третью стадию алкоголизма.

Фото и видео: YouTube / bilanofficial