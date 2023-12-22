Дима Билан посетил мемориал у "Крокус Сити Холла"

Певец заявил, что принял решение посетить мемориал "ночью, без камер, микрофонов и вопросов от СМИ".

Певец Дима Билан посетил стихийный мемориал у "Крокус Сити Холла". Об этом сообщает "РИА Новости".

Артист приехал к месту, где произошел теракт, в ночь на 25 марта. Позже Билан написал в своем Telegram-канале, что принял решение посетить мемориал "ночью, без камер, микрофонов и вопросов от СМИ".

Просто захотел побыть рядом с вами, и с теми, кто навсегда останется в наших сердцах. Дима Билан, певец

Напомним, инцидент произошел вечером 22 марта в Красногорске. Перед концертом в "Крокус Сити Холле" в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и устроили стрельбу. Они также бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, в результате теракта погибли 137 человека.

Ранее мы сообщали, что Басманный суд Москвы арестовал четырех фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле".

Видео: Telegram / РИА Новости