Александр Ревва стал пятым членом жюри во втором сезоне шоу "Маска" на НТВ

Выступления конкурсантов также будут оценивать Валерия, Филипп Киркоров, Регина Тодоренко и Тимур Родригез.

Телеканал НТВ рассекретил имя пятого члена жюри шоу "Маска". Кроме Валерии, Филиппа Киркорова, Регины Тодоренко и Тимура Родригеза выступления участников будет оценивать Александр Ревва.

Ранее НТВ дал несколько подсказок о новом члене жюри. Так, первые буквы его имени и фамилии не должны совпадать с инициалами других судей. Кроме того, сообщалось, что этот человек ниже и младше Филиппа Киркорова, но старше и выше Тимура Родригеза. И это точно НЕ Андрей Малахов. Также была подсказка, что если сложить первые буквы его имени, то получится ассоциация с городом. Было известно, что этот человек не умеет танцевать, но он – знаменитость.

Второй сезон шоу "Маска" стартовал на НТВ 14 февраля. В нем принимают участие 14 конкурсантов в костюмах: Ананаса, Банана, Белого Орла, Единорога, Зайца, Змеи, Крокодила, Ламы, Неваляшки, Носорога, Пингвина, Розовой Пантеры, Солнца и Черной Пантеры.

К премьере нового сезона два члена жюри кардинально изменили свою внешность. Король российской эстрады Филипп Киркоров предстал перед публикой совершенно седой, а телеведущая Регина Тодоренко – с копной розовых волос.

Ранее мы писали, что презентацию второго сезона шоу "Маска" на НТВ посмотрели более 2 млн человек.

Фото: кадр из шоу "Маска" НТВ