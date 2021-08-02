Солист "Иванушки International" поддержал МакSим клипом на ее песню "Мой рай"

Артист надеется, что вся энергетика этого клипа, добрые слова и мысли помогут певице скорее поправиться.

Солист группы "Иванушки International" Кирилл Туриченко выпустил новый клип. Это кавер на хит певицы МакSим "Мой рай".

Певец написал в своем Instagram, что буквально перед госпитализацией виделся с МакSим. Он уточнил, не против ли она клипа на кавер собственной песни.

Она сказала: "Это отлично!" Мы буквально 11 июня говорили с ней, а потом она попала в эту ситуацию. Кирилл Туриченко, певец

Артист надеется, что вся энергетика этого клипа, добрые слова и мысли помогут певице скорее поправиться.

Ранее Егор Крид устроил многотысячную акцию в поддержку МакSим.

Видео: Youtube / Кирилл Туриченко