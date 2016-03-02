Егор Крид устроил многотысячную акцию в поддержку МакSим

Он спел вместе с залом песню артистки "Отпускаю".

Российский исполнитель Егор Крид в ходе своего выступления в Ялте устроил импровизированную акцию в поддержку певицы МакSим. Видео акции музыкант выложил на свою страницу в социальной сети Instagram.

Рэпер выступил с предложением к присутствующим на концерте исполнить совместно с ним песню МакSим "Отпускаю". Зрители поддержали Крида.

Дайте шума для МакSим! <...> Выздоравливай! Ты очень сильная! Мы все тебя любим и целуем. Егор Крид, российский певец

Напомним, МакSим была госпитализирована в середине июня с подозрением на COVID-19. Тесты показали отрицательные результаты, однако, компьютерная томография выявила 75 процентов поражения легких.

Ранее менеджер МакSим Маргарита Соколова заявила, что врачи регулируют медикаментозный сон певицы, в который она погружена больше месяца. СМИ сообщали, что исполнительница пришла в сознание, однако представитель артистки это опровергла. Соколова пояснила, вывод человека из сна нужен для того, чтобы он начинал самостоятельно дышать и мозг начал работать, поэтому говорить о полном приходе Максимовой в сознание пока преждевременно.

Видео: Instagram/egorkreed