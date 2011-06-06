Менеджер певицы опровергла сообщение СМИ о том, что артистка пришла в сознание.

Врачи регулируют медикаментозный сон певицы МакSим (настоящее имя – Марина Максимова), в который она погружена больше месяца. Об этом сообщила ТАСС менеджер артистки Маргарита Соколова.

По ее словам, в настоящее время рано говорить о том, что Максимову полностью вывели из состояния медикаментозного сна.

Форма болезни тяжелая, поэтому врачи регулируют: то в сон погружают, то дают выйти в сознание. Это делается дозировкой медикаментов. Маргарита Соколова, менеджер МакSим

Некоторые СМИ сообщали, что певица пришла в сознание, однако представитель артистки это опровергла. Она пояснила, вывод человека из сна нужен для того, чтобы он начинал самостоятельно дышать и мозг начал работать, поэтому говорить о полном приходе Максимовой в сознание пока преждевременно.

Напомним, МакSим была госпитализирована в середине июня с подозрением на COVID-19. Тесты показали отрицательные результаты, однако, компьютерная томография выявила 75 процентов поражения легких.

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Фото: Instagram / maksimartist