Менеджер МакSим объяснила устроенный перед болезнью певицы концерт

Состояние певицы Марины Абросимовой (МакSим) остается стабильно тяжелым. Об этом информирует еженедельный журнал "Профиль" со ссылкой на менеджера артистки Маргариту Соколову.
На странице Instagram Соколовой в ее адрес комментаторы сыпали обвинениями, что она допустила проведение выступления МакSим в Казани за несколько дней до ее госпитализации. По словам менеджера, певица сама настаивала на том, чтобы концерт не отменяли. Кроме того, МакSим не хотела подводить своих поклонников.
О своем ухудшающемся здоровье исполнительница рассказала Соколовой только после выступления. Она пожаловалась на повышенную температуру. После этого было принято решение поменять билеты на самолет и отправиться на лечение.
Напомним, МакSим была госпитализирована в середине прошлого месяца с подозрением на COVID-19. Тесты показали отрицательные результаты, однако, компьютерная томография выявила 75 процентов поражения легких. Кроме того, медики выявили еще одно серьезное заболевание у артистки.
Ранее суд отклонил запрос Бритни Спирс о лишении отца статуса опекуна.
Фото: ВК/Марина Максимова
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