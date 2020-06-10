Суд отклонил запрос Бритни Спирс о лишении отца статуса опекуна

Опекунство над ней продолжается уже более 13 лет.

Суд отклонил запрос американской певицы Бритни Спирс о лишении ее отца Джеймса статуса опекуна над ней. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на издание Variety.

Защитник певицы настаивал на том, что отец больше не должен участвовать в управлении ее финансами. Было постановлено, что в число опекунов Спирс войдет частная финансовая компания, однако суд отказал полностью лишить Джеймса опекунства над дочерью. На одном из заседаний певица выступила в онлайн-формате. По ее словам, она сейчас травмирована и несчастна.

Запрос о немедленной приостановке статуса Джеймса Спирса как единственного опекуна подопечного после назначения компании Bessemer Trust отклонен. из решения судьи

Было заявлено, что певица на данный момент не может эффективно справляться со своими финансами и противостоять неуместному влиянию.

Бритни Спирс 13 лет назад была признана частично недееспособной из-за проблем с наркотическими веществами и опасений нарушения ее душевного здоровья. Десять лет ее финансы контролировал ее отец и адвокат. Состояние певицы оценивается примерно в 60 миллионов долларов.

Ранее Близкие певицы МакSим попросили прекратить спекуляции в СМИ о ее здоровье.

Фото: Instagram/britneyspears